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Ekonomi

Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 52 azaldı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 12:54:45 -
Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 52 azaldı

MOSKOVA (AA) - Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,6 azalarak 9,7 milyar dolara geriledi.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi de yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 azalarak 73 milyar metreküpe düştü.

Söz konusu dönemde, şirketin gaz ihracat geliri ise yüzde 52,6 azaldı ve 9,7 milyar dolar oldu. Gazprom'un net karı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak 1,2 trilyon rubleye (yaklaşık 17 milyar dolar) gerilemişti.

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansı, bu yıl küresel doğal gaz talebinin yüzde 4 azalacağını tahmin etmişti.






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