Gazipaşa'da kafatasının yakınında 15 aydır kayıp adamın kimliği ve takma diş bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, bir çobanın köpeğinin ormanlık alanda bulduğu kafatasının yaklaşık 50 metre yakınından, 15 aydır kayıp olan 80 yaşındaki Hüseyin Karadeniz'in kimliği çıktı. Aynı alanda Karadeniz'e ait olduğu değerlendirilen cüzdan, saat, şapka, ayakkabı, gömlek, çeşitli kıyafet parçaları ve takma diş de bulundu. Kemiklerin yaşlı adama ait olup olmadığının belirlenmesi amacıyla oğlu Ali Karadeniz'den DNA karşılaştırmasında kullanılmak üzere kan örneği alındı.

Kafatasına, Şahinler Mahallesi Akçeşme mevkiinde hayvanlarını otlatan çobanın köpeği rastladı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri alanı güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı; kimlik ve kişisel eşyalara bölgede yapılan aramalarda ulaşıldı.

Mevlide gitmek için evden ayrılmıştı

Hüseyin Karadeniz, 6 Haziran 2025 tarihinde Belbaşı Yaylası'ndaki evinden, Şahinler Mahallesi'nde düzenlenecek mevlide gitmek üzere ayrıldı. Yaşlı adamın mevlide gelmemesi ve daha sonra evine de dönmemesi üzerine ailesinin ve yakınlarının durumu jandarmaya bildirdiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, mahalle sakinleri ve gönüllülerin katılımıyla başlatılan aramalar, yaklaşık bir ay boyunca 150-200 kişilik ekiple sürdürüldü. O dönemde herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

"İnşallah bir mezarı olacak"

Bulunan eşyalar ile kemiklerin babasına ait olduğu yönünde düşüncesi olduğunu belirten Ali Karadeniz, "Bulunanların babama ait olup olmadığı adli tıp raporundan sonra kesinleşecek. Eğer o ise, bizim bölgemizde yırtıcı hayvanlar var, onlardan şüpheleniyoruz" dedi.

15 aydır babasını aradıklarını söyleyen Karadeniz, çok sayıda aramaya rağmen sonuç alamadıklarını dile getirdi: "Çobanın köpeğinin bulduğu bulgu sayesinde şükürler olsun iyi veya kötü bir bulguya rastladık. Allah herkesten razı olsun. Jandarmadan, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İnşallah bir mezarı olacak. Adli tıp raporunun sonucunu bekliyoruz. Sonucu onlar belirleyecek."

Bölgede ayı görüldüğü iddiası

Şahinler Mahallesi Muhtarı Numan Değirmenci, Karadeniz'in kaybolmasının ardından mahalle sakinleri ve jandarma ekipleriyle uzun süre arama yürüttüklerini söyledi. Değirmenci, "Aradan 15 ay geçti. Pazar günü hayvanlarını otlatan bir çobanın köpeği kafatasına rastlamış. Bunun üzerine bize haber verildi. Biz de jandarmaya ve çevreye haber verdik" dedi.

Eşyaların bulunduğu alandaki çalışmalar sırasında bölgede bir ayı görüldüğünün jandarma personeli tarafından kendilerine bildirildiğini aktaran Değirmenci, ayıyı kendisinin görmediğini, yukarı çıkan bir kişinin "Burada ayı var" diye seslendiğinin ve ayının ses ile gürültüden kaçtığının söylendiğini ifade etti. Değirmenci, "Hüseyin amcamızın başına gelen olayda ayının etkisi olup olmadığı konusunda da şüphemiz var. Ancak bununla ilgili kesin bir şey söylemek mümkün değil. Gerekli değerlendirmeyi adli makamlar ve ilgili ekipler yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Değirmenci, Karadeniz'e ait olduğu değerlendirilen kıyafetlerin bazı bölümlerinin parçalanmış ve yırtılmış halde bulunduğunu da aktardı: "Bölgede yırtıcı hayvanlar var. Elbiselerin, ceket hariç diğerlerinin parça parça bulunduğunu gördük. Ancak bunun neden kaynaklandığına ilişkin kesin değerlendirmeyi adli ekipler yapacak."

Karadeniz ailesi ve Muhtar Numan Değirmenci, 15 ay boyunca gerçekleştirilen arama çalışmalarında görev alan jandarma personeline, mahalle sakinlerine, gönüllülere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bulunan kafatası ile diğer kemik parçalarının adli tıp incelemesine gönderildiği öğrenildi. Kemiklerin Hüseyin Karadeniz'e ait olup olmadığının, Ali Karadeniz'den alınan örnekle yapılacak DNA incelemesinin ardından kesinlik kazanması bekleniyor. Karadeniz ailesi, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonucu bekliyor.