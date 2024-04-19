Gaziosmanpaşa'da toprak kayması! Çok sayıda kişi tahliye edildi
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde toprak kayması meydana geldi. 14 ev etkilenirken, 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde toprak kayması meydana geldi. İstanbul Valiliği, toprak kayması nedeniyle 14 evin etkilendiğini ve 70 vatandaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini duyurdu.
Olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi.
İSTANBUL VALİLİĞİ: ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAMIŞTIR
İstanbul Valiliği, Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında 14 gecekondunun etkilendiğini, bunlardan 3'ünün kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "19.04.2024 günü saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokakta bulunan alanda toprak kayması meydana gelmiştir. Olaydan toplam 14 gecekondu etkilenmiş olup, bu gecekondulardan 3'ü kullanılamaz hale gelmiştir. Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır." denildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO