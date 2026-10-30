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Yerel Gaziosmanpaşa’da sağanak sonrası yol çöktü, sokak trafiğe kapatıldı
Yerel

Gaziosmanpaşa’da sağanak sonrası yol çöktü, sokak trafiğe kapatıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Gaziosmanpaşa’da sağanak sonrası yol çöktü, sokak trafiğe kapatıldı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da sağanağın ardından yolda yaklaşık bir metrekarelik çökme oluştu. Ekiplerin inceleme yaptığı sokak, bariyerlerle araç trafiğine kapatıldı.

İstanbul’da akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışın ardından Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi 1128 Sokak’taki yolda kısmi çökme meydana geldi.

İhbar üzerine sokağa itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zabıta ve belediye ekipleri, yaklaşık bir metrekarelik çökme alanını inceledi.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Zabıta ve belediye ekipleri, yaklaşık bir metrekarelik çökme alanında incelemelerde bulundu.

Ekipler, çökme meydana gelen yerin etrafına emniyet şeridi çekerek bariyerlerle yolu trafiğe kapattı.

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