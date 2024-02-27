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Yerel Gaziosmanpaşa'da patlama!
Yerel

Gaziosmanpaşa'da patlama!

Yeniakit Publisher
2024-02-27 13:07:00 -
Gaziosmanpaşa'da patlama!

Gaziosmanpaşa’da işçilerin tadilat yaptığı binanın çatısında kimyasal ilaç nedeniyle bir patlamanın ardından yangın çıktı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki bir binanın çatısında işçiler tadilat yaptığı esnada kimyasal ilacın ufak çaplı patlaması sonucu yangın çıktı. Neye uğradığını şaşıran işçiler hızla çatıdan indi. Kısa sürede büyüyen yangın çatının her tarafını sarınca vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi dört bir yandan yangına müdahale etti.

Yaklaşık yarım saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, sokağa dökülen mahalleli ise büyük panik yaşadı. Çatının alev alev yandığı ve müdahale edildiği anlar ise kameralara yansıdı. Öte yandan yangın esnasında bitişikteki binanın balkonunu çıkan adamın hiçbir şey olmamış gibi sigara içmesi “Bu kadarına da pes” dedirtti. Ekipler soğutma çalışması yaparken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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