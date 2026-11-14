Gaziosmanpaşa’da hedefimiz gençsel dönüşüm

Nüfusu da 480 bin civarındadır. Nüfus yoğunluğu bakımından en kalabalık 4. ilçeyiz. Ancak Gaziosmanpaşa olarak genç bir nüfusa sahibiz. 30 yaş altı 200 bin nüfusumuz var. Bunların içinde sadece ilkokul ve lise arası 100 bin gencimiz bulunuyor. Dolayısıyla Gaziosmanpaşa’daki nüfus yoğunluğunu aslında avantaja dönüştürebiliriz. 2012 yılında Gaziosmanpaşa’da gençlik kolları başkanı iken Türkiye’deki ilk kentsel dönüşüm çalışması Sarıgöl Mahallesi’nde başlamıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey “siyasi hayatıma mâl olsa da kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz” demişti. Elbette ki Gaziosmanpaşa için yollar ve binalar inşa ederek kamu hizmeti getireceğiz ama bizim en temel önceliğimiz gençler, çocuklar ve anneler olacaktır. Çünkü insanların hayatına dokunmazsak, insana yatırım yapmazsak binaları değiştirmemizin bir anlamı yoktur. Gaziosmanpaşa’da birinci önceliğimiz kentsel dönüşüm bununla birlikte gençsel dönüşümü de kentsel dönüşüm kadar önemsiyoruz” diye konuştu.