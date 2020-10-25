Gaziosmanpaşa yeni konut projeleri |Bir eve sahip olmak isteyenler yeni konuk projelerini araştırıyor. İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir eve sahip olmak isteyenler satılık, kiralık dairelerin yanı sıra konut projelerini de yakından inceliyor. Peki, Gaziosmanpaşa 2021 TOKİ projesi var mı? Gaziosmanpaşa TOKİ projesi

TOKİ dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını amaçlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşudur. TOKİ son olarak 16 Aralık 2020-15 Ocak 2020 tarihleri arasında Türkiye genelinde 100 Bin Sosyal Konut Projesi için başvuruları aldı. Mart ayından itibarense TOKİ kuraları çekildi. İstanbul’da yaşayanlar Gaziosmanpaşa’da bir proje olup olmadığını merak ediyor.

İSTANBUL TOKİ TAMAMLANAN YA DA İNŞAATI SÜREN PROJELER

Gaziosmanpaşa KİPTAŞ

KİPTAŞ; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Yalova Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren özel bir şirkettir. Vatandaşlar KİPTAŞ’ın son projelerini araştırıyor. Peki, KİPTAŞ Gaziosmanpaşa projesi var mı?

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Gaziosmanpaşa satılık ev

Gaziosmanpaşa satılık konut projesi | Gaziosmanpaşa’da bir ev satın almak isteyenler en güncel ilanları merak ediyor. Satılık evlere internetteki emlak sitelerinden ulaşabilirsiniz. İnternet sitelerinin bazılarından sahibinden satılık daireler de yer alıyor. Ayrıca emlakçılar vasıtasıyla da ev bulabilirsiniz. Pek çok firma İstanbul’un farklı noktalarında yeni konut projeleri hazırlıyor. Söz konusu projelere internetten ulaşabilirsiniz. Bu tip projeler hakkında ofislerden ya da çağrı merkezlerinden bilgi alabilirsiniz.

Gaziosmanpaşa kiralık ev

Günümüzde internet herkesin eli ayağı olmuş durumda. İnternet üzerinden satılık ev ilanlarının yanı sıra kiralık ilanlarına da ulaşabilirsiniz. Bunun için pek çok emlak sitesi bulunuyor.