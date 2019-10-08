Gaziosmanpaşa İlkokulu öğrencileri hangi okula gidecek? İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü deprem sonrası 6 ilçede 9 okulu daha boşaltma kararı aldı. Boşaltılan okullar arasında Gaziosmanpaşa İlkokulu da var. Peki Gaziosmanpaşa İlkokulu'ndaki öğrenciler hangi okulda okuyacak?

İstanbul’da 26 Eylül’de meydana gelen 5,8'lik deprem sonrası binalarda detaylı incelemeler sürüyor. İstanbul'da 5 ilçede 6 okul binasında ileri deprem tetkikleri için boşaltma kararı alındı. AFAD merkezine 114 okul ve eğitim kurumu için hasar ihbarı yapılırken, yapılan çalışmalarda bunlardan 85 okul hasarsız, 20 okul az hasarlı, 9 okulun ise ağır hasarlı olduğu saptandı. Boşaltılan okullar arasında Gaziosmanpaşa İlkokulu da var. Peki Gaziosmanpaşa İlkokulu'ndaki öğrenciler hangi okulda okuyacak?

Gaziosmanpaşa İlkokulu'ndaki öğrenciler Plevne Ortaokulu'nda, Gaziosmanpaşa İlkokulu'nun ana sınıf öğrencileri Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'nde okuyacak.