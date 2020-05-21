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Gaziemir Belediyesinden tatlı sürpriz

Gaziemir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri 500 vatandaşa Ramazan Bayramı öncesi lokum dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:16:49 -
Gaziemir Belediyesinden tatlı sürpriz

Gaziemir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri 500 vatandaşa Ramazan Bayramı öncesi lokum dağıttı.


Gaziemir Belediyesi ekipleri; Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyelerini, Alzheimer Demans Merkezinde hizmet alan bireyleri ve yalnız yaşayan 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ederek lokum armağan etti. Salgın nedeniyle uzun süredir evlerinden çıkamayan ve bayramda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı sevdiklerinden uzak kalacakları için zor günler geçiren 65 yaş ve üstü vatandaşlar belediyenin sürpriziyle moral buldu.



Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da yaş almış vatandaşları evlerinde ziyaret ederek onlara lokum ikram etti, onların Ramazan Bayramlarını kutladı. Sosyal izolasyon nedeniyle evlerinde kaldıkları için zor günler geçiren vatandaşlara moral veren, onların isteklerini dinleyen Başkan Halil Arda, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi milli bayramlarımızı korona virüs salgını nedeniyle alanlarda, meydanlarda kutlayamadık. Salgın nedeniyle Ramazan Bayramı’mızı da maalesef evlerimizde kalarak geçireceğiz. Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir toplumdan izole halde yaşayan, bayramda sevdikleriyle bir araya gelemeyecek büyüklerimizi evlerinde ziyarete ederek bayramlarını kutladık. Yaş almış vatandaşlarımızın yanında olmaya, ihtiyaç duydukları her anda onlara destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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