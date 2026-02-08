Gaziantep'ten Karadeniz'e tarım köprüsü! Araban ve Kastamonu sarımsağın gücü için el ele verdi

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, "Araban’ımızın tarımsal gücünü büyütecek önemli bir iş birliğine daha imza attık" dedi.

Altun açıklamasında, "Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Kastamonu Orhan Reis Gıda Sarımsak Entegre Tesisi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Reis, kıymetli üreticilerimiz ve Araban Ziraat Odamızın katkılarıyla, Araban Belediyesi ile Orhan Reis Gıda Sarımsak Entegre Tesisi arasında iyi niyet ve iş birliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokolün; başta üreticilerimiz olmak üzere ilçemize, tarımımıza ve bölgemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Araban’ın bereketini büyütmek, üreticimizin emeğini daha güçlü pazarlara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.