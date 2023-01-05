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Spor Gaziantep'ten Başakşehir'e son dakika sürprizi
Spor

Gaziantep'ten Başakşehir'e son dakika sürprizi

Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Emre Belözoğlu'nun öğrencilerini 3 puandan eden golü 90+7. dakikada Alexandru Maxim kaydetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 19:56:00 -
Gaziantep'ten Başakşehir'e son dakika sürprizi

Gaziantep FK ile Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

1 puan 90+7'de geldi

Karşılaşmada Başakşehir 44. dakikada Berkay Özcan ile üstünlüğü yakalarken, Gaziantep FK bu gole 90+7. dakikada Alexandru Maxim ile karşılık verdi. Bu sonucun ardından Başakşehir 31, Gaziantep FK 18 puana yükseldi.

Sıradaki rakip Adana Demirspor

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK, İstanbulspor deplasmanına gidecek.

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