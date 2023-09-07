Gaziantep'teki sağlık görevlisinin bıçaklandığı ana ait dehşet görüntüleri paylaşıldı!
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Polikliniğinde görevli sağlık teknikeri Mustafa Yıldız'ın aynı hastanede çalışan temizlik görevlisi tarafından bıçaklandığı anlara ait kamera kayıtları ortaya çıktı.
Ömer F. isimli şahıs, hastanede görevli saplık teknikerini bıçakladı, saldırısının sebebini "namus" diye açıkladı.
Ömer F.'nin "eşimle ilişkisi olduğunu öğrendim" iddiasında bulunduğu Mustafa Yıldız'ın bıçaklandığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.
Hastane koridorunda yaşanan ve büyük paniğe neden olan olaya ilişkin cep telefonu kamerası görüntüleri izleyenlerin kanını dondurdu.
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