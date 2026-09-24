Gaziantep'teki FETÖ davasında 3 sanığa hapis, Nakıboğlu ve Kuşanaç'a beraat

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeniden yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 sanık hakkında açılan davada karar çıktı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 sanığı 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı, 2 sanık hakkında beraat kararı verdi.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Taner Nakıboğlu, Muhammet Ahmet Ramadan, Uğur Önder ve Mehmet Daylak, tutuksuz sanık Orhan Kuşanaç ile sanık avukatları katıldı.

Ramadan, Signal görüşmelerinde görüntü paylaşmadığını savundu

Ramadan, Signal uygulamasında yapılan toplu görüntülü görüşmelerde kameralarını yalnızca yurt dışından konuşanların açtığını, kendisinin hiçbir zaman görüntüsünü paylaşmadığını savundu. Yurt içindeki kişilerin de kameralarını açmadığını belirten sanık, beraatini talep etti.

Uğur Önder ise soruşturmanın en başında samimi bir şekilde beyanda bulunduğunu ifade etti. Önder, "Telefonumun şifresini daha evdeyken polise söyledim. Hakkımdaki izdivaçla ilgili iddialar doğru değil. En fazla 8 öğrenciye ders anlatmak tek suçum. O da maddi amaç içindi. Ben cezaya da razıyım, sağlık sorunlarım vardı, tahliyemi istiyorum." dedi.

Orhan Kuşanaç, gayriresmi hiçbir işinin bulunmadığını, Taner Nakıboğlu ile arasındaki ortaklığın yasal olduğunu savundu.

Nakıboğlu, hayatı boyunca Signal uygulamasını kullanmadığını, önceki davada da örgüt üyesi olduğuna ilişkin iddiaların doğru olmadığını ileri sürdü. Söz konusu şirketin kendisi cezaevindeyken kurulduğunu ve Kuşanaç'a ait olduğunu savunan sanık, operasyonel hat kullanmadığını ifade etti.

Mehmet Daylak da dosyada "il hadimi" olduğuna ilişkin delil bulunmadığını öne sürerek, "Bahadır" kod adlı kişinin kendisi olmadığını iddia etti.

Daylak'a 7 yıl 6 ay, Ramadan'a etkin pişmanlıkla 2 yıl 1 ay

Mahkeme heyeti, Mehmet Daylak'ı 7 yıl 6 ay, Uğur Önder'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Muhammet Ahmet Ramadan hakkında ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında indirim uygulanarak 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmedildi.

Heyet, Taner Nakıboğlu ile Orhan Kuşanaç'ın beraatine karar verdi.

Firari sanık Mustafa Bora Yıldız'ın dosyasının ayrılmasına hükmeden heyet, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.