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Yerel Gaziantep’teki 3. Pitbull saldırısında korku dolu anlar
Yerel

Gaziantep’teki 3. Pitbull saldırısında korku dolu anlar

Son zamanlarda Pitbull saldırılarıyla gündeme gelen Gaziantep'te bir saldırı daha yaşandı. Gece saatlerinde çöpten karton toplayan bir kadına Pitbull cinsi köpek saldırdı. Yürekleri ağza getiren olayda karton toplayıcısı kadın vatandaşlar sayesinde kurtarılabildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 16:31:00 -
Gaziantep’teki 3. Pitbull saldırısında korku dolu anlar

Gaziantep'te Pitbull cinsi köpeği tarafından saldırıya uğramasının ardından yaşanan Pitbull saldırıları bitmek bilmiyor. Sahibi tarafından önlemsiz bir şekilde gezdirilen pitbull köpeklerin saldırılarında bir yeniside dün gece saatlerinde Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Olayda karton toplayıcısı Aslı Bozkurt, önlemsizce gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Saldırıya uğrayan kadını çevredeki vatandaşlar güçlükle kurtardı.

Ölümden döndüler!

Gece saatlerinden karton toplamak için arayışa giren kadına yaklaşan ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılan pitbull cinsi köpek, çaresiz kadına korku dolu anlar yaşattı. Karton toplayıcısı Bozkurt’un kendisini korumak için elindeki poşetleri köpeğe doğru attı.

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