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Aktüel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 10:14:56 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 22 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 36 gram uyuşturucu, ruhsatsız iki tabanca ve bir av tüfeği, bir hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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