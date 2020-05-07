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Aktüel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 11:19:16 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 14 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda 11 kök Hint keneviri, bir ruhsatsız tabanca, 9 mermi, 4 tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi.

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