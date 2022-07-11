Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 27 kişi tutuklandı
Gaziantep’te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 27 şahsın tutuklandığı belirtildi.
Gaziantep’te, kentin farklı semtlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu sattığı tespit edilen 27 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edilirken, operasyonda çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği bildirildi.
Yapılan operasyonda, 2 kilo 86 gram esrar, 920 gram metamfetamin (ateş-buz), 140 gram eroin, 33 kök kenevir bitkisi, 30 adet uyuşturucu hap, 5 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 8 adet hassas terazi, 4 adet tabanca ve 1 adet tüfeğin ele geçirildiği ifade edildi.
Operasyonlar kapsamında, 244 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı, 27 şüphelinin tutuklandığı ve 17 şüphelinin ise serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı. (İLKHA)