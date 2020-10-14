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Aktüel Gaziantep'te uyuşturucu imalathanesine operasyon: 4 gözaltı
Aktüel

Gaziantep'te uyuşturucu imalathanesine operasyon: 4 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 10:33:19 -
Gaziantep'te uyuşturucu imalathanesine operasyon: 4 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, uyuşturucu madde imalatı yapılan iş yerine düzenlenen baskında 4 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karatarla Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu madde imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 1 kilogram uyuşturucu çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal madde, 706 gram kurşun asetat, 525 gram sodyum klorür, 266 gram aseton, 55 gram fenolftalein, 2 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile çeşitli materyaller ele geçirdi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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