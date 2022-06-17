Gaziantep'te tüyler ürperten olay: Hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlu öldürüldü

Gaziantep'te yabancı uyruklu hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlu, darp edilip bıçaklanarak öldürüldü. Cesetleri park halindeki bir minibüsün içerisinde bulunan hamile kadın ve oğlunun öldürülmesi olayının ardından çok sayıda kişinin ifadesine başvurulurken kadının kocası gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 15. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu kenarında park halindeki 06 MK 682 plakalı minibüsün içerisinde bir kadın ile çocuğu hareketsiz şekilde yatarken gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Hamile kadın ile oğlu hem darp edilmiş hem bıçaklanmış

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede araç içerisinde hareketsiz şekilde yatan ve 5 aylık hamile olduğu belirlenen yabancı uyruklu Emine El A. (41) ile oğlu Halid M.'nin (4) feci şekilde darp edilerek ve bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlendi.

Geniş çaplı inceleme başlatıldı, koca gözaltına alındı

Yaşanan feci olay sonrası bölgede geniş çaplı çalışma başlatılırken, öldürülen hamile kadın ile oğlunun cenazesi olay yeri inceleme çalışmaları sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çok sayıda kişinin ifadesine başvuran jandarma ekipleri, öldürülen kadının yabancı uyruklu kocası Mustafa M.'yi (43) gözaltına aldı.

enazeler aileye teslim edildi

Feci olay sonrası hayatını kaybeden hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlunun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin, defnedilmek üzere Suriye'ye gönderileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu koca Mustafa M.'nin jandarma karakolundaki işlemeleri sürerken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.