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Aktüel Gaziantep'te Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu açıldı!
Aktüel

Gaziantep'te Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu açıldı!

Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu olma özelliğini taşıyan Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 23:43:00 -
Gaziantep'te Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu açıldı!

YENİ AKİT / ANKARA

Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu olma özelliğini taşıyan Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle hizmete açıldı. Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, “Her branştan sporun ilerlemesi için altyapılara büyük önem veriyoruz. Bu anlamda ciddi mesafe aldık” dedi.

'Proje kapsamında milyonlarca insana yüzme öğrettik'

Havuzda yarınların şampiyonlarının yetişeceğine inandığını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Avrupa'nın ilk 5 havuzundan birini burada açıyoruz. Bu muhteşem tesisi yarının yıldızlarıyla buluşturuyoruz. Bu hepimizin gururu ve sevinci. İnanıyorum ki bu güzide tesis, ülkemiz sporuna ve uluslararası camiaya, yarınların şampiyonlarını yetiştirmede milletimize büyük hizmetler sunacak. Ülkemizin kalkınma mücadelesinde çok büyük devrimler gerçekleştirdik. Devasa stadyumlardan spor salonlarına, binlerce semt sahasından yüzme havuzlarına. Gaziantep'te en büyüğünü, en modernini ve en donanımlısını açıyoruz şükürler olsun. Olimpik ve yarı olimpik havuzlarımız sayesinde yüzmeyi ana branşlardan biri haline getirdik. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' dedik. Son 3 yılda ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesiyle milyonlarca insana yüzme öğrettik" diye konuştu.

'En büyük yurt alt yapısını biz sunuyoruz'

Her alan gençlerin yanında olduklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Dünyanın en büyük yurt alt yapısını biz sunuyoruz. Dünyanın en güçlü kredi ve burs imkanlarını sunuyoruz. Barınma, burs ve kredi olanaklarıyla bir yandan gençlerimize destek olurken, ücretsiz üniversite hayalini de biz gerçekleştirdik. Gençlerimizin yarınlara daha güçlü hazırlanması için bu anlamda sporcu bursu uygulamamız var. 'Spor mu, eğitim mi?' ikilemi vardı. Bunu da yine hep birlikte ortadan kaldırdık." şeklinde konuştu.

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