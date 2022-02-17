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Gündem Gaziantep'te terör operasyonu! Tutuklandılar
Gündem

Gaziantep'te terör operasyonu! Tutuklandılar

Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 18:35:00 -
Gaziantep'te terör operasyonu! Tutuklandılar

Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 Şubat'ta gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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