Gaziantep'te terör operasyonu! Tutuklandılar
Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 Şubat'ta gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.