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Aktüel

Gaziantep'te suçüstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 14:59:57 -
Gaziantep'te suçüstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir iş yerine hırsızların girdiği ihbarını alan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İş yerine giden ekipler, H.A. ve İ.E.İ'yi üç çuval çalıntı malzemeyle kaçmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

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