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Aktüel

Gaziantep'te suç örgütü ve uyuşturucu operasyonu: 62 gözaltı kararı

Gaziantep'te 3'ü polis 62 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurduğu" ve "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 09:22:00 -
Gaziantep'te suç örgütü ve uyuşturucu operasyonu: 62 gözaltı kararı

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçun ve suçluların önlenmesi amacıyla GaziantepEmniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu çok sayıda şüpheli tespit edildi.

Haklarında, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltı kararı verilen 3'ü polis 62 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Polis ekiplerinin zanlıları yakalamak için çok sayıda adrese baskın yaptıkları öğrenildi.

 

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