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Gaziantep'te sıcak dakikalar: 8 yaralı

Gaziantep'te 60 yaşındaki Hanifi Cinpolat isimli bir şahıs, kavga ettiği ettiği komşularına ateş açtı. Olayda 8 kişi yaranladı.

14 Ağustos 2018 Salı 18:40
Gaziantep'te sıcak dakikalar: 8 yaralı

Olay Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Hacıbaba Mahallesi 12 No'lu Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Hanifi Cinpolat isimli bir şahıs komşusunun çocuğuna sokakta ses yaptıkları gerekçesiyle tokat attı. Ardından çocuğun ailesi Cinpolat'ın evine taşlı sopalı saldırı gerçekleştirdi.

Bunun üzerine evinde bulunan pompalı tüfekle rasgele ateş eden Cinpolat, 8 kişiyi yaraladı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Cinpolat'ı gözaltına alıp emniyete götürürken, olay yerine gelen ambulanslar ise, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere götürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 18:40
  1. Gaziantep
  2. Şehitkamil

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