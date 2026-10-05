Gaziantep'te sahte tarihi eser dolandırıcılığı şüphelisi jandarma operasyonuyla yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sahte tarihi eserlerle dolandırıcılık yapmaya çalıştığı tespit edilen N.Ö. isimli şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde ve eklentilerinde ele geçirilen tarihi eser görünümlü objeler, sikkeler ve mozaik tablolar, Gaziantep Müze Müdürlüğünde yapılan incelemede sahte çıktı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dolandırıcılık olaylarını önlemek amacıyla çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, Şahinbey ilçesinde sahte tarihi eserleri piyasaya sürerek dolandırıcılık yapmaya çalışan ve müşteri arayışında olduğu belirlenen N.Ö. isimli şahıs tespit edildi. Şüpheli, Oğuzeli JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi), İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca müşterek icra edilen operasyon sonucunda yakalandı.

Aramada 200 adet kilden yapılmış figürlü obje ele geçirildi

Şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda tarihi eser görünümlü şu malzemeler ele geçirildi:

200 adet kilden yapılmış figürlü obje

50 adet insan figürlü taş obje

49 adet sarı renkli, 29 adet gümüş renkli sikke

120x120, 65x80 ve 65x65 santimetre ölçülerinde 3 mozaik tablo

1 adet insan figüründe heykel ile yüzük olduğu değerlendirilen 1 adet malzeme

Ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Gaziantep Müze Müdürlüğüne teslim edildi, yapılan incelemede eserlerin sahte olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.