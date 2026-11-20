Lula, işçilerin daha fazla dinlenme ve ailelerine zaman ayırma hakkı olduğunu vurgulayarak değişikliği çalışma hayatı açısından tarihi bir kazanım olarak nitelendirdi. Kararname, ekim ayında kabul edilen anayasa değişikliğinin nasıl uygulanacağını belirliyor.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ KADEMELİ AZALACAK

Yeni düzende azami haftalık çalışma süresi 16 Aralık 2026’da 44 saatten 42 saate düşecek. Bir yıl sonra, 16 Aralık 2027’de ise üst sınır 40 saat olacak. Çalışma süresi azalırken maaşlar korunacak; kararname, saatlik ücretin hesaplanmasına ilişkin ölçütleri de düzenliyor.

Özel çalışma düzenleri bulunan bazı mesleklerde uygulamanın ayrıntıları ayrıca belirlenecek. Brezilya Çalışma ve İstihdam Bakanlığının bu alanlara yönelik tamamlayıcı kuralları yayımlaması bekleniyor.

“HAYAT YALNIZCA ÇALIŞMAKTAN İBARET OLAMAZ”

Çalışanların dinlenmeye, çocuklarıyla ve aileleriyle vakit geçirmeye ihtiyaç duyduğunu belirten Lula, değişikliğin hem işte hem evde sorumluluk üstlenen kadınlar için de önemli olduğunu söyledi. Haftada iki gün dinlenme hakkının işçilerin mücadelesiyle kazanıldığını ifade ederek düzenlemenin Brezilya halkı için bir ilerleme olduğunu dile getirdi.