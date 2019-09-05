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Gaziantep'te oynarken boynuna ip dolanan çocuk öldü

05 Eylül 2019 Perşembe 11:29
Gaziantep'te oynarken boynuna ip dolanan çocuk öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te evlerinin yatak odasında oynadığı sırada boynuna ip dolanan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Güneykent Mahallesi'nde 4 çocuklu Mehmet-Sevil çiftinin çocukları İlkim Dilara Yaşar (7), anne babasının evde bulunmadığı sırada yatak odasında oynarken henüz belirlenemeyen bir nedenle yatak dolabına bağlı ip boynuna dolandı.

Kardeşlerinin sesi üzerine eve gelen komşular, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yaşar'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:29
  1. Gaziantep
  2. Ölüm

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