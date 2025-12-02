  • İSTANBUL
Gaziantep'te otomobil park halindeki kamyona çarptı: 2 genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te otomobil park halindeki kamyona çarptı: 2 genç hayatını kaybetti

Gaziantep'in Araban ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarpması sonucu feci bir kaza meydana geldi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, iki gencin hayatını kaybettiği trafik kazası yaşandı. Kaza, Kale Mahallesi'nde meydana geldi.

Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde duran bir kamyona çarptı. 

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, araçta bulunan Tunahan Y. ile Mehmet Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

