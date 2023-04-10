Gaziantep'te kumarhane operasyonu
Gaziantep'te polis tarafından düzenlenen kumarhane operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı
aziantep'te polis tarafından düzenlenen kumarhane operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı
Konuyla ilgili Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7 Nisan 2023 tarihinde kumar oynanmasının engellenmesine yönelik çalışmalar başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce kumar oynanmasının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımız Koordinesinde 07.04.2023 tarihinde yürütülen çalışmalarda; bir iş yerinde yapılan kontrollerde kumar oynamada kullanılan materyaller ele geçirilmiş, kumar oynanmasına yer ve imkân sağlayan 1 şüpheli ile birlikte kumar oynayan 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır.” ifadelerine yer verildi. (İLKHA)