  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terörist cenazesine katılan Selvi Kılıçdaroğlu başörtülü kadını ikna çalışmasında!

Kızılelma ve Bayraktar TB3, TCG Anadolu Gemisi pistinde

HDP'den özerklik çağrısı gibi mesaj

İtalyan dev yatırım şirketi CEO'su peş peşe uyardı: Dolarınız varsa, dolarda kaçış başladı! Dolar tahminleri

Tatlı su kaplumbağaları ile ilgili ilginç keşif! Gece dışarı çıkıp saatlerce...

Topyekün Erdoğan düşmanlığı! Saadetli 6'lı masaya bir destek de TİP'ten...

'Anadolu yeniden Osmanlı gibi cihan devletine döndüğünde...'

Petrolde rakam savaşı, tehlikeli yükseliş! Suudi Arabistan'dan çıldırtan karar: Üretimi kıstı! Nijerya vanayı açtı

BM'den şoke eden fiyat! Acil çözecek: Kızıldeniz'deki petrol tanker için 32 milyon dolara daha ihtiyaç var

Suriye’de DAEŞ’ten kalma mayın patladı: Ölüler var
Yerel Gaziantep'te kumarhane operasyonu
Yerel

Gaziantep'te kumarhane operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-04-10 11:40:00 -
Gaziantep'te kumarhane operasyonu

Gaziantep'te polis tarafından düzenlenen kumarhane operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı

aziantep'te polis tarafından düzenlenen kumarhane operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı

Konuyla ilgili Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7 Nisan 2023 tarihinde kumar oynanmasının engellenmesine yönelik çalışmalar başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce kumar oynanmasının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımız Koordinesinde 07.04.2023 tarihinde yürütülen çalışmalarda; bir iş yerinde yapılan kontrollerde kumar oynamada kullanılan materyaller ele geçirilmiş, kumar oynanmasına yer ve imkân sağlayan 1 şüpheli ile birlikte kumar oynayan 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır.” ifadelerine yer verildi. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23