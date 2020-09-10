Gaziantep'te Kovid-19'la mücadelede sıkı denetim

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışla zaman zaman adı gündeme gelen Gaziantep'te, kent genelinde tedbirler ve denetimler elden bırakılmazken, son 4 ayda sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve maske takmayan 165 bin 623 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kovid-19 salgınının Türkiye'de ilk görüldüğü zamanlarda az vaka sayılarıyla öne çıkan Gaziantep'te ilerleyen süreçte ise artış yaşandı.

Salgının artış hızının yavaşlatılması amacıyla Valilik öncülüğünde koronavirüsle mücadelede sürekli yeni kararlar alındı. Kent genelinde denetimler sıklaştırıldı, tedbirler artırıldı ve filyasyon ekibi çoğaltıldı.

Bu kapsamda Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde halkın sağlık sisteminden daha hızlı ve etkin yararlanması için ağustosta "Kovid-19 Sağlık Destek Hattı" çalışmalarına başlandı.

Kentte 15 Eylül'den itibaren de kamu kurum ve kuruluşlarıyla umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu istenilmesine karar verildi.

- Kovid-19 tedbirlerine uymayan 165 bin 623 kişiye ceza

Vaka sayılarındaki artışla zaman zaman adı gündeme gelen kentte denetimler de elden bırakılmıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tedbirlerini ve denetimlerini sürekli en üst düzeyde tutuyor.

Yapılan tüm uyarılara, alınan bütün tedbirlere rağmen hem kendisinin hem de vatandaşın sağlığını tehlikeye atanlara ise cezai işlem uygulanıyor.

Kentte mayıs ayında 38 bin 727, haziranda 9 bin 311, temmuzda 64 bin 348, ağustosta 44 bin 718 ve eylülde ise ilk 9 günde 8 bin 519 kişi olmak üzere toplamda 165 bin 623 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Koronavirüsle mücadelede seferber olunulan Gaziantep'te alınan önlemler, yapılan denetimler sonuç vermeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 2 Eylül'de Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te hasta sayısını yüzde 52 aşağı çekmeyi başardık." dedi.

- "Mücadelemiz kararlılıkla sonuna kadar devam edecektir"

Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabirine, tedbirleri yerinde ve zamanında almaya çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşların alınan tedbirlere uyma oranı ne kadar yüksek olursa o kadar mücadelenin başarılı olacağını ifade eden Gül, "Tüm vatandaşlarımızın vakaların azalmasında payı olduğu için hem vatandaşlarımıza hem de bu süreçte gece gündüz çalışan sağlık ve emniyet personelimizle birlikte Vefa Sosyal Destek ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Mücadelenin virüs tehlikesi tamamen yok olana kadar kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Gül, "Her zaman söylüyoruz, vakaların azalması için bir hafta kurallara uymak yeterli olduğu gibi, vakaların artması için bir hafta tedbirleri elden bırakmak yeterli oluyor. Dolayısıyla bizim tedbirleri önemsememek gibi bir seçeneğimiz yok. Mücadelemiz kararlılıkla sonuna kadar devam edecektir. Sonuç itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri çerçevesinde bütün kamu kurum ve kuruluşları ve vatandaşlarımızla birlikte yaptığımız mücadele ve kararlılıkla bundan sonra da başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.