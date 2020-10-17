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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 848 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 848 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-10-17 12:12:52 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 848 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 848 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 848 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 17 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.

Denetlenen 1279 iş yerinde bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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