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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1669 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1669 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-09-09 09:17:12 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1669 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1669 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1669 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem yapıldı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 6 kişi hakkında ise idari işlem uygulandı.

Ayrıca denetlenen 180 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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