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Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 bin 248 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-29 09:46:06 -
Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 bin 248 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, son 24 saatte 2 bin 248 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralına aykırı davrandığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında ekiplerin denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda son 24 saatte 20 yaş ve altındaki 918, 65 yaş ve üstündeki 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına, 1326 kişiye ise sosyal mesafe kuralına uymadığı gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Ayrıca denetlenen 361 iş yerinden 8'ine de kurallara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.


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