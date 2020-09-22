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Aktüel Gaziantep'te hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 8 zanlı tutuklandı
Aktüel

Gaziantep'te hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 8 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 11:41:48 -
Gaziantep'te hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 8 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobil ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 11 otomobil ile 2 motosikletin çalınması, 2 otomobilden de hırsızlık olaylarının faillerinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Çalışma sonunda, aralarında lüks bir otomobilin de bulunduğu hırsızlık olaylarına ilişkin düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada, hırsızlık şebekesi tarafından çeşitli tarihlerde gerçekleşen hırsızlık anlarının da güvenlik kameralarınca kaydedildiği belirtildi.

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