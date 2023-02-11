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Yaşam Gaziantep'te görev yapan öğretmen Ali Gökdoğan'dan acı haber
Yaşam

Gaziantep'te görev yapan öğretmen Ali Gökdoğan'dan acı haber

Gaziantep İslahiye'de enkaz altında kalan coğrafya öğretmeni Ali Gökdoğan'dan acı haber geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 21:26:00 -
Gaziantep'te görev yapan öğretmen Ali Gökdoğan'dan acı haber

Türkiye'yi sarsan büyük deprem felaketinde enkaz altında kalan öğretmen Ali Gökdoğan'ın cenazesi enkaz altından çıkarıldı. Gökdoğan'ın ailesinin umutlu bekleyişi depremin 4. gününde acıya dönüştü. Acı haberi öğrenen yakınları ve sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Gökdoğan'ın cenazesi pazar sabah 10.00'da memleketi Çankırı'nın Orta ilçesinin Kalfat köyünde toprağa verilecek.

 

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