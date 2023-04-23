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Yerel Gaziantep'te feci kaza! İki araç çarpıştı: 10 yaralı
Yerel

Gaziantep'te feci kaza! İki araç çarpıştı: 10 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-04-23 17:21:00 -
Gaziantep'te feci kaza! İki araç çarpıştı: 10 yaralı

Gaziantep-Nizip D-400 karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Nizip D-400 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen iki araç çarpıştı. Kazanın ardından yardıma koşan çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 10 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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