Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu!

Gaziantep'te siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, başkalarına ait banka ve kredi kartları ile nitelikli dolandırıcılık yapan kişi ya da kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, 108 adet açık kaynak araştırma raporunun tanzim edildiği, 103 adet dijital materyallerin incelendiği, 16 adet nitelikli dolandırıcılık olayı, 4 adet müstehcenlik olayı, 1 adet banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması olayı ve 1 adet bahis olayı ile ilgili işlemin yapıldığı bilgisi verildi. (İLKHA)