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Yerel Gaziantep’te dev asayiş uygulaması
Yerel

Gaziantep’te dev asayiş uygulaması

Yeniakit Publisher
2024-03-02 17:22:00 -
Gaziantep’te dev asayiş uygulaması

Gaziantep’te polis ekipleri tarafından son bir ayda yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 5 bin 363 şüpheliden 731'i tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şubat ayında çok sayıda asayiş uygulaması yaptı.

Yapılan uygulamalar sonucunda çeşitli olaylara karışan ve aranan 5 bin 363 şüpheli yakalandı. Adli mercilerce sevk edilen şüpheli şahıslardan 731'i tutuklandı.

Uygulamalar ile 487 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Yapılan aramalarda ise 164 adet ruhsatsız tabanca, 108 adet ruhsatsız tüfek, 99 adet kurusıkı tabanca, 2 bin 208 adet fişek ele geçirildi.
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