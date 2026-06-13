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Gündem Gaziantep'te deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Gündem

Gaziantep'te deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Yeniakit Publisher
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Gaziantep'te deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde gece saatlerinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının saat 00.08’de kaydedildiğini ve depremin 7,01 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Gaziantep’te gece saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Nurdağı ilçesi olan sarsıntı, saat 00.08’de kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre depremin büyüklüğü 4,6 olarak ölçüldü.

Depremin yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Gece yarısı yaşanan sarsıntı, Nurdağı başta olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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