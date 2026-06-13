Gaziantep'te deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Gaziantep’te gece saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Nurdağı ilçesi olan sarsıntı, saat 00.08’de kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre depremin büyüklüğü 4,6 olarak ölçüldü.

Depremin yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Gece yarısı yaşanan sarsıntı, Nurdağı başta olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.