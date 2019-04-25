Gaziantep'te CHP'li ilçe başkanı öldürüldü Gaziantep'te CHP Oğuzeli İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy, ticari alacak yüzünden çıkan tartışma sonucunda hayatını kaybetti

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde CHP'li İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy öldürüldü. Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keskinsoy, iş yerinde İ.K. isimli şahıs ile ticari alacak yüzünden tartıştı. Açıklamada, "Oğuzeli CHP İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy, iş yerinde ticari alacak yüzünden çıkan tartışma sonucu İ.K. tarafından öldürülmüş olup, olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.