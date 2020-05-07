  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep'te boz yılanı öldürüp sosyal medyada paylaşan kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-07 12:04:27 -
Gaziantep'te boz yılanı öldürüp sosyal medyada paylaşan kişiye para cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde boz yılanı öldüren ve görüntüyü sosyal medyada paylaşan kişiye bin 53 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kabaklar Mahallesi'nde A.Ş'nin boz yılanı öldürdüğünü ve görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, A.Ş. hakkında tutanak düzenledi.

A.Ş'ye "koruma altındaki yaban hayvanlarını avlamak" hükmü gereğince bin 53 lira ceza uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı