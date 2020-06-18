  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep'te bir PTT şubesi karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 17:20:18 -
Gaziantep'te bir PTT şubesi karantinaya alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir PTT şubesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kent merkezindeki PTT şubesinde görev yapan Hasan Murat B, İslahiye ilçesindeki PTT şubesinde 3 gün geçici görev yaptı.

Hasan Murat B'nin görevi tamamlandıktan sonra Şahinbey ilçesindeki PTT şubesindeki çalışma arkadaşı Emrah C'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Hasan Murat B'nin Emrah C. ile temas edenler arasında bulunması nedeniyle İslahiye ilçesindeki PTT şubesi de karantinaya alındı.

PTT şubesi belediye ekiplerince dezenfekte edildikten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik şeridi çekildi ve uyarı yazısı asıldı.

PTT şubesindeki 7 çalışan da İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün evlerinde karantinada kalacak.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı