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Aktüel

Gaziantep'te bir kişi tartıştığı amcası ve kuzenini yaraladı

2020-04-21 21:50:52 -
Gaziantep'te bir kişi tartıştığı amcası ve kuzenini yaraladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişi av tüfeğiyle amcası ve kuzenini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Anıl Y. (25), amcası Ali Y. (50) ve oğlu Mertcan Y'nin (18) yaşadığı Güneykent Mahallesi'ndeki evlerine gitti.

Amcası ve kuzeni ile henüz bilinmeyen nedenle tartışan Ahmet Anıl Y, av tüfeğiyle ateş açtı.

Olayda amca Ali Y. ve oğlu Mert Can Y. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçan Ahmet Anıl Y'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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