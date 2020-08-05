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Gaziantep'te bir günde 3 bin 1 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası

Yeniakit Publisher
2020-08-05 09:23:36 -
Gaziantep'te bir günde 3 bin 1 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir günde 3 bin 1 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Son 24 saatte gerçekleştirilen denetimlerde, 3 bin 1 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı.

Ekipler ayrıca denetim yaptıkları 443 iş yerinden 2'sine cezai işlem uyguladı.

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