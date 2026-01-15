Gaziantep'te 5 bin 913 araca ceza yağdı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri, mülki makamların koordinesinde sorumluk alanında bulunan otoyollarda Aralık ayı içerisinde çok sayıda uygulama yaptı. Dron destekli uygulama ve radar denetim faaliyetlerinde 55 bin 494 araç ile 29 bin 768 şahıs sorgulandı.

Denetimler sonucunda, belirtilen hız sınırlarını ihlal etmek, sol şeridi sürekli işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, otoyol üzerinde dönüşün yasak olduğu yerden dönüş yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri kullanmamak gibi çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 5 bin 913 araca cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde 255 araç trafikten men edilirken 2 sürücünün de ehliyeti geri alındı.