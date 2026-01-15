  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçak, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağıdır.” Karaca’nın ifadesi İmamoğlu’nun kucaklama videosunu hatırlattı! Kaza limiti doldu şimdi yangın zamanı İmamoğlu’nun metresine uyuşturucu gözaltısı: Çok sayıda ünlüye operasyon Miraç gecemiz mübarek olsun! İşte İsra ve Miraç mucizesinin anlamı, bu gecenin fazileti ve yapılacak ibadetler Burası İran değil Amerika: Sokaklar savaş alanına döndü! ABD zulmüne kim dur diyecek? Enflasyonda kısa vadeli dalga, uzun vadeli sakinlik! Karahan’dan 2026 için kritik mesaj! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı İran'dan geri adım! Oğlunu AK Parti’den vekil yaptır, git Sözcü TV’ye, buraya saldır CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi seviye atladı İETT artık üçer üçer çarpıştırıyor
Yerel Gaziantep'te 5 bin 913 araca ceza yağdı
Yerel

Gaziantep'te 5 bin 913 araca ceza yağdı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Gaziantep'te 5 bin 913 araca ceza yağdı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince otoyolda yapılan denetimlerde çeşitli kuralları ihlal ettiği belirlenen 5 bin 913 araca cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda 255 araç trafikten men edilirken 2 sürücünün ehliyeti geri alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri, mülki makamların koordinesinde sorumluk alanında bulunan otoyollarda Aralık ayı içerisinde çok sayıda uygulama yaptı. Dron destekli uygulama ve radar denetim faaliyetlerinde 55 bin 494 araç ile 29 bin 768 şahıs sorgulandı.

Denetimler sonucunda, belirtilen hız sınırlarını ihlal etmek, sol şeridi sürekli işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, otoyol üzerinde dönüşün yasak olduğu yerden dönüş yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri kullanmamak gibi çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 5 bin 913 araca cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde 255 araç trafikten men edilirken 2 sürücünün de ehliyeti geri alındı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23