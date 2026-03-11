  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Tarafsızlık kalkanı da çatladı! İsviçre kalleş saldırılar sonrası Tahran'ı terk etti

Tarafsızlık kalkanı da çatladı! İsviçre kalleş saldırılar sonrası Tahran'ı terk etti

Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in başlattığı saldırılar sonrası tansiyonun düşmediği İran’da, dünya diplomasisinin en kritik köprüsü de çöktü. Yıllardır ABD’nin İran’daki "koruyucu gücü" olarak görev yapan ve tarafsızlığıyla bilinen İsviçre, güvenlik ortamının "tahammül edilemez" düzeye gelmesi üzerine Tahran Büyükelçiliği’ni süresiz kapatma kararı aldı.

İSVİÇRE, İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliğini güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatma kararı aldı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı’nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İsviçre, güvenlik ortamının kötüleşmesi nedeniyle Tahran'daki İsviçre Büyükelçiliği’ni geçici olarak kapatma kararı aldı” ifadeleri kullanıldı.

Körfez’de diplomatik göç başladı

Açıklamada, büyükelçi ile 5 İsviçreli personelin bugün kara yoluyla İran'dan ayrıldığı ve şu anda ülke dışında güvende olduğu bilgisi aktarılarak, personelin güvenlik durumu uygun olduğunda Tahran'a döneceği bildirildi. 

