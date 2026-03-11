  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hani Avrupa’da toplantı ve gösteri hakkı vardı? Kudüs Günü yürüyüşüne engel Hürmüz Boğazı'nda Japon gemisine gizemli hasar! Tokyo teyakkuzda Stratejik petrol stoklarından piyasaya sürmeye hazırız Cepten yiyorlar! Merakla bekleniyordu! Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu İran’daki yıkımın boyutları açıklandı: 20 bin bina, 77 hastane, 65 okul vuruldu! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı yok Saddam’ı satanlar yine iş başında! Irak’tan ABD üslerini vuran İran’a tepki: Seyirci kalmayacaklarmış... ABD-İsrail şimdi ne yapacak? İran hedefindeki yeni yerleri açıkladı İçişleri Bakanı Çiftçi'den "plaka" açıklaması: Uygulanan cezaları sileceğiz Sülün Osman taktiğiyle mahkemeyi esir aldı: "Sanık Ekrem"den rüşvet villalarına tek kelime yok!
Dünya ABD İran'da yeni hedefini duyurdu: 'Derhal oradan uzaklaşın!'
Dünya

ABD İran'da yeni hedefini duyurdu: 'Derhal oradan uzaklaşın!'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD İran'da yeni hedefini duyurdu: 'Derhal oradan uzaklaşın!'

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM), İran'da sivil liman çalışanlarını ve mürettebatı, askeri tesislerden uzak durmaları konusunda uyardı.

ABD, İran-İsrail savaşı şiddetlenerek devam ediyor. İran'ın başkenti Tahran'da peş peşe patlama sesleri gelirken ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yeni bir açıklama geldi.

'İRAN LİMANLARINDAN UZAK DURUN'

CENTCOM'dan yapılan açıklamada; liman işçileri, idari personel ve ticari gemi mürettebatının, İran deniz kuvvetlerine ait araç ve askeri teçhizattan uzak durması tavsiye edildi.

İran rejiminin Hürmüz Boğazı üzerindeki sivil limanları askeri operasyonlar için kullandığını belirten CENTCOM, bu durumun masum hayatları tehlikeye attığını vurguladı. Açıklamada, askeri amaçla kullanılan sivil limanların uluslararası hukuk uyarınca "koruma statüsünü kaybettiği" ve "meşru askeri hedef" haline geldiği ifade edildi.

Sıcak saatler! "ABD üslerini ağır füzelerle vurduk"
Sıcak saatler! "ABD üslerini ağır füzelerle vurduk"

Dünya

Sıcak saatler! "ABD üslerini ağır füzelerle vurduk"

Hürmüz yanıyor: İran ABD-İsrail'e ait iki gemiyi daha füzelerle vurdu
Hürmüz yanıyor: İran ABD-İsrail'e ait iki gemiyi daha füzelerle vurdu

Dünya

Hürmüz yanıyor: İran ABD-İsrail'e ait iki gemiyi daha füzelerle vurdu

Romanya’dan ABD askerlerine yeşil ışık: ABD güçlerine Romanya kapısı açıldı
Romanya’dan ABD askerlerine yeşil ışık: ABD güçlerine Romanya kapısı açıldı

Dünya

Romanya’dan ABD askerlerine yeşil ışık: ABD güçlerine Romanya kapısı açıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23