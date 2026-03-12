Yardımda cimri katlederken cömertler! Savaşın 6 günlük maliyeti ortaya çıktı!

  • İSTANBUL
Pentagon’un Kongre’ye sunduğu son verilere göre, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarının ilk altı günlük maliyeti 11,3 milyar doları aştı.

Pentagon’un Kongre’ye sunduğu son verilere göre, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarının ilk altı günlük maliyeti 11,3 milyar doları aştı.

Kongre üyeleriyle gerçekleştirilen kapalı oturumda öne çıkan bu rakam, mühimmat tüketimi, lojistik destek ve yürütülen hava sortilerinin toplam yükünü temsil ederken, savaşın uzama ihtimali bütçe üzerindeki endişeleri derinleştiriyor.

 

ABD-İsrail’in İran’a karşı 28 Şubat’tan bu yana yürüttüğü savaş 12’nci gününe girerken, Tahran yönetimi, İsrail, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine misilleme saldırılar düzenliyor. Çatışmalar Orta Doğu genelinde deniz taşımacılığı güzergahlarını, enerji piyasalarını ve sivil altyapıyı da etkiliyor ve daha geniş çaplı bir bölgesel krize yol açıyor. The New York Times ve NBC News’in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberlerine göre, Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, savaşın ilk altı gününün maliyetini 11,3 milyar dolardan fazla olarak tahmin etti. Haberlerde, askeri yetkililerin bu tahmini salı günü kapalı bir toplantıda milletvekillerine sunduğu aktarıldı. Bu tahminin, ilk saldırılardan önce askeri teçhizat ve personelin konuşlandırılması gibi çatışmayla bağlantılı bazı diğer maliyetleri içermediği; bu nedenle de gerçek rakamın önemli ölçüde daha yüksek olmasının beklendiği kaydedildi.

