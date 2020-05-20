  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısında 'en fazla günlük artış' kaydedildi

Kaçak üretilen 800 bin maskeye el konuldu

Hakkari TOKİ sonuçları | Hakkari TOKİ kuraları çekildi mi?

Karantina süresi biten 67 bin 547 vatandaş evlerine uğurlandı

Katar, Fildişi Sahili petrol piyasasına girdi
için kalan
Aktüel

Gaziantep'te 4 günlük kısıtlamayı ihlal eden 11 bin 930 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-20 10:40:25 -
Gaziantep'te 4 günlük kısıtlamayı ihlal eden 11 bin 930 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı davrandığı gerekçesiyle 11 bin 930 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, karara aykırı davrananlar hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "16.05.2020 günü saat 00.00'dan 19.05.2020 günü saat 24.00'e kadar 4 gün boyunca toplam 11 bin 930 şahsa ve 37 iş yerine sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten dolayı idari yaptırım uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı