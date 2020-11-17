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Aktüel Gaziantep'te 20 kilogram esrar ele geçirildi
Aktüel

Gaziantep'te 20 kilogram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 22:30:54 -
Gaziantep'te 20 kilogram esrar ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Nurdağı ilçesinde yaptığı uygulamada bir aracı durdurdu.

Dedektör köpekle yapılan aramada iki valiz içerisinde 20 kilogram kubar esrar, bir miktar kokain ve 1 hassas terazi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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